أظهرت النتائج غير الرسمية لفرز الأصوات فى انتخابات الرئاسة الأمريكية بولاية بنسلفانيا، يتقدم الرئيس دونالد ترامب على منافسه الديمقراطى جو بايدن بأكثر من 26 ألف صوت بعد فرز قرابة 96 بالمئة من الأصوات.





وكان مركز إديسون قال إن ترامب لا يزال متقدما فى بنسلفانيا بعد فرز 94 بالمئة من الأصوات، بـ49.8 بالمئة من الأصوات فى مقابل 49 بالمئة لبايدن. وفى المقابل، أعلن المركز تفوق بايدن فى أريزونا بنسبة 50.3 بالمئة مقابل 48.3 بالمئة لترامب، وذلك بعد فرز 88 بالمئة من الأصوات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ترامب يتقدم على بايدن فى بنسلفانيا بعد فرز قرابة 96% من الأصوات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.