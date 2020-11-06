الانتخابات الأمريكية.. ترامب يقترب من الفوز بـ 4 ولايات

وتقدم ترامب فى جورجيا، على مرشح الحزب الديمقراطى، جو بايدن، بألف و805 أصوات بعد فرز 99 بالمئة، ويتبقى فقط 14 ألفًا و97 صوتًا.
كما تقدم ترامب على بايدن بأكثر من 26 ألف صوت فى بنسلفانيا بعد فرز ما يقرب من 96 بالمئة من الأصوات.
أما نيفادا، فتقدم بايدن على ترامب بأكثر من 11 ألف صوت بعد فرز نحو 90 بالمئة من الأصوات، فى حين شهدت كارولينا الشمالية تقدم ترامب بقرابة 80 ألف صوت بعد فرز نحو 97 بالمئة من الأصوات.
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