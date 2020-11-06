وفى بيان لها، قالت هيئة الطيران المدنى الإثيوبية، إنه سيتم إغلاق المجال الجوى جميع أنواع الرحلات الدولية والمحلية التى تعبر المجال الجوى الإثيوبى الشمالى أمام أى خدمة طيران.
وكان البرلمان الإثيوبى صدق، أمس الخميس، على إعلان حالة الطوارئ فى إقليم تجراى شمالى البلاد، ووافق بأغلبية كبيرة على إعلان حالة الطوارئ فى الإقليم بعد مناقشة مشروع الإعلان الذى قدمه مجلس الوزراء الإثيوبي آبى أحمد.
وبحسب البيان الذى بثه التلفزيون الإثيوبى، أول أمس الأربعاء، قال آبى أحمد، إن الجبهة الشعبية لتحرير تجراى قد تجاوزت المرحلة الأخيرة من الخط الأحمر، بعدما هاجمت معسكرًا للدفاع الوطنى وحاولت احتلال منطقة قوات درع شمال البلاد بمنطقة دانشا فى إقليم أمهرة شمال البلاد.
وأشار رئيس الوزراء الإثيوبى إلى أن الحكومة لن تقف مكتوفة الأيدى لإنقاذ البلاد والشعب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إثيوبيا تغلق المجال الجوى فى فضاء أقاليمها الشمالية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.