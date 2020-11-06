إثيوبيا تغلق المجال الجوى فى فضاء أقاليمها الشمالية

أعلنت هيئة الطيران المدنى فى إثيوبيا، اليوم الجمعة، إغلاق المجال الجوى أمام الملاحة الجوية فى فضاء مناطق الأقاليم الشمالية، وخاصة إقليم تجراى الذى يشهد صراعات داخلية.





وفى بيان لها، قالت هيئة الطيران المدنى الإثيوبية، إنه سيتم إغلاق المجال الجوى جميع أنواع الرحلات الدولية والمحلية التى تعبر المجال الجوى الإثيوبى الشمالى أمام أى خدمة طيران.

وكان البرلمان الإثيوبى صدق، أمس الخميس، على إعلان حالة الطوارئ فى إقليم تجراى شمالى البلاد، ووافق بأغلبية كبيرة على إعلان حالة الطوارئ فى الإقليم بعد مناقشة مشروع الإعلان الذى قدمه مجلس الوزراء الإثيوبي آبى أحمد.

وبحسب البيان الذى بثه التلفزيون الإثيوبى، أول أمس الأربعاء، قال آبى أحمد، إن الجبهة الشعبية لتحرير تجراى قد تجاوزت المرحلة الأخيرة من الخط الأحمر، بعدما هاجمت معسكرًا للدفاع الوطنى وحاولت احتلال منطقة قوات درع شمال البلاد بمنطقة دانشا فى إقليم أمهرة شمال البلاد.

وأشار رئيس الوزراء الإثيوبى إلى أن الحكومة لن تقف مكتوفة الأيدى لإنقاذ البلاد والشعب.