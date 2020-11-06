ترامب : أنا الفائز بالانتخابات الأمريكية فى هذه الحالة

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفى له، يوم الخميس، إنه "إذا تم احتساب الأصوات الشرعية، فأنا أفوز بسهولة، ولكن إذا تم احتساب الأصوات غير الشرعية فستسرق منا الانتخابات".
وأوضح أن هناك عددا من المخالفات المرتبطة بالانتخابات فى جميع أنحاء البلاد، لافتا إلى أن "الانتخابات يجرى تزويرها وسرقتها" على حد قوله.
وأضاف ترامب: "إن هدفنا هو الدفاع عن نزاهة الانتخابات ولن أسمح بإسكات الناخبين".
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