حاكم "نيفادا": تصريحات ترامب حول سرقة الانتخابات "مضللة وخطرة"

انتقد حاكم ولاية "نيفادا" الأمريكية ستيف سيسولاك تصريحات الرئيس دونالد ترامب بأن الانتخابات تسرق منه في إشارة إلى وقوع مخالفات في التصويت.

وقال الحاكم المنتمي للحزب الديمقراطي في بيان نقلته شبكة "سي إن إن" الأمريكية:"تصريحات الرئيس ترامب الليلة للشعب الأمريكي بشأن الانتخابات تصريحات مضللة وخطرة - وعلى نحو مقلق أيضا- خاطئة".

وتابع : "من الواضح أن النية من رسالته كانت تقويض ثقة الشعب في نزاهة عملياتنا ونظامنا الانتخابي ما بدوره يقوض الأعمدة الرئيسية لديمقراطيتنا".

وأعرب سيسولاك عن ثقته القصوى في مسؤولي الانتخابات بولايته، متعهدا بأنهم سيستمرون للتأكد من أنه تم إحصاء كل صوت بغض النظر عن بيان الرئيس ترامب.

يشار إلى أن المرشح الديمقراطي جو بايدن يتقدم عن الرئيس ترامب بأكثر من 11 ألف صوت حتى الآن، فيما ليس من المتوقع أن تصدر المزيد من المعلومات بشأن أرقام التصويت بالولاية حتى وقت لاحق من اليوم.

يشار إلى أن الأمريكيين قد صوتوا /الثلاثاء/ في انتخابات الرئاسة 2020 والتي يتنافس فيها الرئيس الحالي دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن. ووصل نصيب ترامب من أصوات المجمع الانتخابي إلى 213 صوتا بينما حصل بايدن على 253 حتى الآن وفقا لإحصاءات شبكة "سي إن إن" الأمريكية، ويحتاج المرشح الفائز إلى 270 صوتا من أصل 538 للفوز بالانتخابات.