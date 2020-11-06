مصرع 7 أشخاص بينهم 5 أطفال في حريق غرب روسيا

لقي سبعة أشخاص مصرعهم بينهم 5 أطفال في حريق اندلع داخل أحد المنازل بمقاطعة سمولينسك غرب روسيا.
وقال مصدر في مديرية حالات الطوارئ بالمقاطعة، وفقا لقناة "روسيا اليوم"، إنه تم نقل شخص آخر إلى المستشفى وفتحت السلطات ذات العلاقة، قضية جنائية للتحقيق في الحادث".
وأوضح المصدر أن الحريق اندلع في أحد البيوت الخاصة ببلدة يلنيا بمقاطعة سمولينسك، ونجم عن الحادث مقتل سبعة أشخاص، من بينهم خمسة أطفال، وتم نقل شخص بالغ آخر إلى المستشفى.
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