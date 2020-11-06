نواب جمهوريون يدعمون تصريحات ترامب بشأن حدوث تجاوزات في التصويت

أبدى عدد من النواب الجمهوريين دعمهم لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة التي تحدث فيها عن وقوع مخالفات في عملية التصويت بالانتخابات الرئاسية وأثارت جدلا واسعا.

وصرح السيناتور الجمهوري عن ولاية "أركنساس" توم كوتن - عبر موقع التدوينات القصيرة (تويتر) - "كل الأصوات التي جرى الإدلاء بها بشكل (قانوني) يجب أن يتم احتسابها"، مضيفا أنه لا يوجد عذر لعدم السماح لمراقبي العملية الانتخابية بمتابعة الفرز.

وكان الرئيس ترامب رفض احتساب الأصوات التي تصل بالبريد بعد انقضاء يوم التصويت وأنه سيفوز بسهولة إذا ما تم احتساب "الأصوات القانونية فقط".

بدوره، قال السيناتور الجمهوري عن ولاية "ميزوري" جوش هاولي إن الشعب الأمريكي بغض النظر عن انتمائهم الحزبي يستحقون شفافية تامة في التصويت الانتخابي. مطالبا بالسماح لمراقبي العملية الانتخابية بحضور عملية فرز الأصوات، وذلك حسبما نقلت قناة (إيه.بي.سي.) الأمريكية.

وكان ترامب تحدث عن وقوع مخالفات ومحاولة لسرقة الانتخابات وحدوث تدخل تاريخي للإعلام والأموال فيها، على حد قوله.

يشار إلى أن الأمريكيين قد صوتوا /الثلاثاء/ في انتخابات الرئاسة 2020 والتي يتنافس فيها الرئيس الحالي دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن. وارتفع نصيب ترامب من أصوات المجمع الانتخابي إلى 213 صوتا بينما حصل بايدن على 253 حتى الآن وفقا لإحصاءات شبكة "سي إن إن" الأمريكية، ويحتاج المرشح الفائز إلى 270 صوتا من أصل 538 للفوز بالانتخابات.