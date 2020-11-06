فيروس كورونا يجبر أوروبا على الإغلاق مجددًا

يبدو أن فيروس كورونا المستجد، عاد مجددًا في القارة العجوز ليجبر الحكومات الأوروبية على تشديد التدابير الوقائية وفرض الإغلاق العام لتفادي ارتفاع عدد الإصابات بالمرض.

وفرضت انجلترا أمس عزل جديد في محاولة لاحتواء الفيروس، فيما تقوم اليونان بنفس الإجراء غدًا، بينما تستعد إيطاليا وقبرص لفرض حظر تجوّل، في مسعى لاحتواء التفشي السريع لفيروس كورونا المستجدّ وسط "طفرة" في الإصابات في أوروبا بحسب منظمة الصحة العالمية، وفقًا لقناة "العربية".

وأكد المدير الإقليمي في أوروبا لمنظمة الصحة العالمية هانس كلوغه في مقابلة مع وكالة "فرانس برس" أن أوروبا "نشهد طفرة" في عدد الإصابات مع تسجيل "مليون إصابة إضافية خلال أيام قليلة فقط" في أوروبا و"نشهد أيضا زيادة تدريجية في الوفيات".

وأشارت تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أنه "مع تعميم وضع الكمامة والرقابة الصارمة على التجمعات، يمكننا إنقاذ حياة أكثر من 261 ألف شخص بحلول فبراير في أوروبا".

وصارت أوروبا مجددًا بؤرة للفيروس في الأسابيع الأخيرة، والمنطقة التي تسجّل أسرع تفش للفيروس في العالم، حيث أحصت حتى الخميس 11.6 مليون إصابة نصفها في روسيا وفرنسا وإسبانيا وبريطانيا متقدمة على منطقة أميركا اللاتينية والكاريبي.

وتسبب الوباء بإصابة 48 مليون شخص وأودى بحياة ما لا يقلّ عن 1.2 مليون شخص في العالم، أُحصي العدد الأكبر منها في الولايات المتحدة (233,734). وسجّلت البلاد حصيلة إصابات قياسية أيضًا في الساعات الـ24 الأخيرة بلغت 99,660 إصابة.