أمريكا تحطم مجددا الرقم القياسي للإصابات بكورونا لليوم الثاني على التوالي بـ 118 ألف حالة جديدة

حطمت الولايات المتحدة رقمها القياسي مرة أخرى لليوم الثاني على التوالي في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، حيث تجاوزت 118 ألف إصابة جديدة.

وذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية أن مسؤولي الصحة حذروا من أن موسم البرد والإنفلونزا سيزيد من أعداد الحالات بشكل مقلق، على الرغم من أن الأرقام ارتفعت في موعد أقرب مما كان متوقعا.

وذكرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة أن العدد الإجمالي للوفيات بسبب كورونا سيبلغ نحو 266 ألفا بحلول نهاية نوفمبر.

وذكرت بيانات جامعة جونز هوبكنز أن العدد الدقيق لحالات الإصابة في الأربع والعشرين ساعة الماضية كان 118 ألفا و629 حالة..كما تم الإبلاغ عن حوالي 1187 حالة وفاة بزيادة 20 بالمئة تقريبا عن نفس اليوم من الأسبوع الماضي.