حاكم "أريزونا" يحذر من استباق النتائج قبل فرز جميع الأصوات في الولاية

حذر حاكم ولاية "أريزونا" الأمريكية دوج دوسي من استباق النتائج قبل فرز جميع الأصوات في الولاية، يأتي ذلك عقب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي زعم فيها حدوث تجاوزات ومخالفات خلال عملية فرز الأصوات.

وقال الحاكم الجمهوري - في تغريدة عبر موقع (تويتر) للتدوينات القصيرة- إنه "في أريزونا، نحن نفرز الأصوات التي تلقيناها حتى يوم الانتخابات، هذا كل ما في الأمر. لم يتدخل أي قضاة ولم يتم إصدار أي تغييرات في اللحظة الأخيرة" . مؤكدا أن الولاية تتبع بدقة بالغة قانون انتخابات أريزونا المعمول به.

وكان الرئيس ترامب زعم وقوع مخالفات ومحاولة لسرقة الانتخابات وحدوث تدخل تاريخي للإعلام والأموال فيها، على حد قوله. وكان ترامب أبدى رفضه لاحتساب الأصوات الواردة بالبريد بعد مضي يوم التصويت /الثلاثاء/.

يشار إلى أن الأمريكيين قد صوتوا /الثلاثاء/ في انتخابات الرئاسة 2020 والتي يتنافس فيها الرئيس الحالي دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن. وارتفع نصيب ترامب من أصوات المجمع الانتخابي إلى 213 صوتا بينما حصل بايدن على 253 حتى الآن وفقا لإحصاءات شبكة "سي إن إن" الأمريكية، ويحتاج المرشح الفائز إلى 270 صوتا من أصل 538 للفوز بالانتخابات.