دولة عربية تغرق في الظلام لهذا السبب

أعلنت وزارة الكهرباء السورية، اليوم الجمعة، انقطاع عام للتيار الكهربائي في البلاد نتيجة عطل على الشبكة، مشيرة إلى أنه يجري العمل على إعادة التيار تدريجيا.

وكان وزير الكهرباء السوري غسان الزامل قال إن وضع الكـهرباء الذي سيرافق موسم الشتاء لهذا العام سيكون صعبا، مبينًا الأسباب المؤدية لذلك والحلول التي ممكن أن تطرأ وتغير الوضع.

وذكر الزامل في تصريحات صحفية قائلا: إن وضع الكهرباء في موسم الشتاء القادم بكل تأكيد لن يكون مريحًا وذلك نتيجة وجود عجز في توليد الطاقة الكهربائية.

وتابع: في ظل هذا الجو حاجتنا لا تقل عن 6 آلاف ميغا وما يتم توليده لا يتجاوز 2500 ميغا ويمكن أن يصل التوليد إلى 3200 ميغا ولكن بعد إدخال مجموعات التوليد التي يتم إجراء الصيانة عليها”.

وأضاف وزير الكـهرباء: من الممكن أن يصبح الوضع مقبولًا في حال تم توفير مادة الغاز وأيضًا توفير المازوت مع وجود القدرة الشرائية للمواطنين.

وناقشت اليوم لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب موازنة وزارة الكهرباء التي بلغت نسبة التنفيذ في مشاريعها 33 بالمئة.