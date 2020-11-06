أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 630 حالة وفاة و22294 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.
وذكرت قناة "روسيا اليوم" أنه بذلك يرتفع العدد الإجمالي للوفيات في البرازيل إلى 161736، والإصابات إلى 5612319.
يشار إلى أن البرازيل تعد ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء فيروس كورونا في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البرازيل تسجل 630 حالة وفاة و22294 إصابة جديدة بفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.