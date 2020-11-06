ألمانيا : مداهمات واسعة فى 3 ولايات على خلفية هجوم فيينا

وفى بيان على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، أعلن مكتب الشرطة الجنائية الاتحادى أن قوات الأمن أجرت عمليات تفتيش لمنازل، ومبان تجارية لأربعة أشخاص فى ولايات ساكسونيا السفلى وهيسن وشليزفيع هولشتاين. وأوضح بيان الشرطة الجنائية الألمانية أن الأشخاص الأربعة ليسوا من المشتبه بهم فى تورطهم فى هجوم فيينا، إلا أنه قد تكون لهم صلات بالجانى مرتكب الحادث.

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