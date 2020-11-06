كورونا يوقع 1.2 مليون وفاة و48.6 مليون إصابة حول العالم

ووفقًا لوكالة "رويترز"، تشير البيانات إلى تصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا، تليها الهند، ثم البرازيل، وروسيا، وفرنسا.

كذلك، تتصدر الولايات المتحدة دول العالم فى أعداد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجى، تليها البرازيل، والهند، والمكسيك، والمملكة المتحدة البريطانية.