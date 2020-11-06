تصل سرعتها 60 كم / ساعة.. الأرصاد الجوية تحذر مدنا جزائرية من الرياح

أصدرت مصالح الأرصاد الجوية بالجزائر تنبيها يفيد باستمرار هبوب رياح قوية على الولايات الغربية.
وجاء في ذات التنبيه أن هبوب الرياح المتوقعة ستكون بداية من صبيحة اليوم الجمعة وحتي فجر يوم الغد السبت حيث تصل الرياح إلى 60 كم/ساعة مرفوقة بزوابع رملية.
وأشارت الأرصاد الجوية الجزائرية إلى أن الولايات المعنية هي شلف، تلمسان، تيارت، سعيدة، سيدي بلعباس، مستغانم، معسكر، وهران، البيض النعامة، عين تموشنت وغليزان.
كما أفادت مصالح الأرصاد الجوية بهبوب رياح قوية تصل إلى 50 كم/سا علي السواحل الوطنية.
وجاء في ذات التنبيه أن البحر سيكون مضطرب وعلو الأمواج سيصل إلى 3 أمتار طيلة نهار اليوم الجمعة.
أما السواحل المعنية: مرسى بن مهيدي، الغزوات، سكيكدة، عنابة، بجاية، جيجل، الجزائر، بوهارون مستغانم، تنس، أرزيو، وهران وبني صاف
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