بهدف تطويرها.. السلطات العراقية توجه نداء لسكان ساحة التحرير

وجهت أمانة بغداد، نداء عاجلا لأصحاب الأبنية المطلة على ساحة التحرير لترميم واجهاتها، مؤكدة استمرار أعمالها لتطوير وتأهيل المنطقة.
وأفادت الأمانة في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع)، بأن "أمين بغداد علاء معن دعا خلال جولة برفقة عدد من المعماريين من الجامعات العراقية ونقابة المهندسين إلى إضافة لمستهم المعمارية على الساحة.
كما دعا" معن" المختصين إلى الاطلاع على مراحل تطوير ساحة التحرير ومقترباتها، وإبداء آرائهم وتقديم مقترحاتهم التصميمية، ومن بينها اختيار المواد المستخدمة في عملية التطوير".
وأشار البيان الي أن " أمين بغداد يتابع بشكل يومي مراحل الإعمار والتأهيل ضمن ساحات التحرير والخلاني والطيران ونفق التحرير، والحملات التي يتم تنفيذها هناك لإزالة الإعلانات والمشوهات، وصيانة خطوط تصريف مياه الأمطار، وإعادة تأهيل شناشيل ساحة الخلاني، ونصب السياج وصيانة الممرات وتشذيب الأشجار، وإدامة المزروعات في حديقة الأمة ".
يذكر أن ساحة التحرير هي إحدى الساحات الرئيسية في وسط مدينة بغداد، وكان لها دورٌ مهمٌ في بعض الثورات والمسيرات والانتفاضات التي شهدتها المدينة، وسميت بساحة التحرير نسبة إلى التحرر من الاحتلال والأستعمار الأجنبي.
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