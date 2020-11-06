لبحث أزمة تفشي كورونا.. اجتماع عاجل لمجلس النواب التونسي بحضور الحكومة اليوم

يعقد مجلس النواب التونسي، اليوم الجمعة، جلسة حوارية مع 5 وزراء لمناقشة تفشي فيروس كورونا "كوفيد 19".

وكانت قناة "نسمة" التونسية قد أعلنت، مساء أمس الخميس، أن جدول أعمال الجلسة يتضمن إجراء حوار مع وزراء الصحة والشؤون الاجتماعية والشؤون الثقافية بالنيابة والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك حول تطوّر الحالة الوبائية وتداعياتها.

وكان رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي كان قد صرح في وقت سابق، مساء الثلاثاء الماضي، بأن بلاده تعيش وضعا اقتصاديا صعبا للغاية ، وأن "تونس لم تشهد في تاريخها أزمة اقتصادية واجتماعية مثل الأزمة الحالية".

وأضاف المشيشي: "أزمة كورونا عمقت الأزمة الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد".

وبيّن رئيس الحكومة أن "الوضع الاقتصادي الحالي الصعب الذي تمر به البلاد هو نتيجة عدة تراكمات، مؤكدا أن تونس لم تتمكن من إيجاد منوال تنموي يعطي للتونسيين الأمل في غد أفضل".

وشدد المشيشي على أنه "لا مجال لمواصلة السماح بتعطيل إنتاج البترول أو قطع الطرقات بأي عنوان كان"، داعيا إلى ضرورة العودة إلى تكريس مبدأ قيمة العمل من أجل النهوض بالبلاد.