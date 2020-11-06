انقطاع التيار الكهربائي في كافة أنحاء سوريا

أعلنت وزارة الكهرباء السورية، اليوم الجمعة، انقطاع عام للتيار الكهربائي في البلاد نتيجة عطل بالشبكة. وأكدت الوزارة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن ورشات الصيانة التابعة للوزارة تعمل على إصلاح العطل وإعادة التيار تدريجيًا.

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