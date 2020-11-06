الصين: تسجيل 36 إصابة بفيروس كورونا بينها 6 حالات محلية

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الجمعة عدم تسجيل أي وفيات مرتبطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 36 إصابة جديدة بينها 6 منقولة محليا تم تسجيلها في منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم شمال غربي الصين، ما رفع إجمالي المصابين إلى 86151 حالة وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصا.

وذكرت اللجنة - في تقريرها اليومي - أن الإصابات الوافدة من الخارج جاءت بواقع 15 في شنجهاي و3 حالات في قوانغدونغ وحالتين اثنتين في كل من تيانجين ومنطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم وفوجيان وسيتشوان وحالة واحدة في كل من شنشي ولياونينغ وتشجيانغ ويونان، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 3510 حالات غادر منها 3171 حالة المستشفيات بعد شفائهم.

وأضافت اللجنة أن 17 شخصا غادروا المستشفيات أمس ليصل إجمالي المتعافين إلى 81098 شخصا، مشيرة إلى أن 16476 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع مرضى مصابين مايزالوا يخضعون للملاحظة الطبية بعد مغادرة 628 شخصا الملاحظة الطبية أمس.

وتابعت أنه تم أمس تسجيل 33 حالة جديدة بدون أعراض بينهم 18 وافدين من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغ 832 حالة منها 492 حالة وافدة.

وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 5355 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 107 حالات وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 46 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 569 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 7 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 5126 مريضا في هونج كونج، و46 مريضا في ماكاو، و 523 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.