في مشهد غريب ومثير للسخرية، أقامت باولا وايت، الداعية الإنجيلية الأمريكية، والمستشارة الروحية للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، صلاة مثيرة للجدل من أجل دعمه للفوز في الانتخابات الأمريكية أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن.
وقالت وايت في الصلاة: "أسمع صوت النصر، ويقول الرب إن ذلك حصل، وأسمع في السماوات: النصر.. النصر.. النصر".
ووصفت الداعية خصوم ترامب الديمقراطيين بأنهم "الشياطين الكونفدراليون" متهمة إياهم بمحاولة "سرقة الفوز"، وتعهدت بالتصدي لـ"كل عدو" و"الضرب والضرب والضرب حتى تحقيق الانتصار".
وأضافت أن "الملائكة تتوجه من إفريقيا إلى هنا الآن" لمساعدة ترامب في الفوز.
وانتقدت وايت نتائج التصويت الأولية، متحدثة عن "استراتيجية من جهنم موجهة ضد الانتخابات وإرادتكم والكنيسة".
وتنتمي وايت إلى مذهب إنجيلي مثير للجدل يرى في الازدهار المادي مؤشرا على بركة الرب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد.. مستشارة ترامب الروحية: الملائكة قادمة من إفريقيا لنصرة الرئيس في الانتخابات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.