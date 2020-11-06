قفزة في الحالات.. أفريقيا تسجل 1,842,463 إصابة بفيروس كورونا

سجلت دول القارة الأفريقية قفزة فى إصابات فيروس كورونا، حيث وصل عدد الإصابات إلى 1,842,463 إصابة بـفيروس كورونا من بينهم 44,843 حالة وفاة وتعافى 1,542,849 حالة من فيروس كورونا المستجد، وذلك وفقا لإحصائيات مركز بـ الاتحاد الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وكان المدير الإقليمي في أوروبا لمنظمة الصحة العالمية هانس كلوغه،أكد أن أوروبا تشهد راهنا "طفرة" إصابات بوباء كوفيد-19، داعيا الدول إلى مواصلة جهودها في مواجهته وعدم إغلاق المدارس إلا كإجراء أخير.

وقال كلوغه "نشهد طفرة" في عدد الإصابات مع تسجيل "مليون إصابة إضافية خلال أيام قليلة فقط" في أوروبا و"نشهد أيضا زيادة تدريجية في الوفيات".

وحذر كلوغة "لا يمكننا أن نتراخى" و"سنمر بمرحلة عصيبة بعض الشيء، علينا أن نكون صريحين بشأن ذلك".

ولفت كلوغه إلى أنّ "الإبقاء على الوضع الراهن غير مقبول"، والأمم المتحدة تدعو الدول إلى اتخاذ تدابير "محددة ومتناسبة" لمواجهة ارتفاع الإصابات والوفيات.

وعزا حدة الوباء في أوروبا إلى تشيّخ السكان وتسجيل عدد كبير من الأمراض المتزامنة.