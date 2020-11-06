نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة دفع تأمين صحي اون لاين الكويت www.moh.gov.kw بالخطوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة دفع تأمين صحي اون لاين الكويت نستعرضها لقراء موقعنا، حيث أنه يتم سداد الضمان الصحي بدولة الكويت إلكترونيًا للأشخاص الذين يقيمون بالكويت بدون الحاجة الى الخروج من المنزل، إذ تعتبر خدمة تحديث الضمان الصحي من بين الخدمات التي أُتيحت إلكترونيًا بواسطة وزارة الصحة، كذلك فهي أتاحت للكثير من الخدمات الأون لاين الأخرى، والتي من بينها خدمة حجز المواعيد المسبقة.

دفع الضمان الصحي بالكويت اون لاين للأفراد

هناك العديد من الخدمات الأون لاين المتواجدة على الإنترنت التي قامت وزارة الصحة بدولة الكويت بإتاحتها عن طريق الموقع الرسمي الخاص بها بغير الاحتياج للخروج من المنزل، ومن ضمن هذه الخدمات: الخدمة الخاصة بالضمان الصحي التي تكون هادفة لإتاحة الرعاية والحماية الصحية الملائمة لجميع المقيمين والمواطنين بدولة الكويت، كذلك يعتبر تحديث الضمان الصحي من ضمن الشروط الخاصة بتحديث الإقامة بدولة الكويت.

طريقة دفع الضمان الصحي بالكويت اون لاين

إن وزارة الصحة بدولة الكويت قامت بمنح خدمة تحديث الضمان الصحي للأشخاص بواسطة الموقع الخاص بها، ونستطيع أن نسجل دخولنا لتلك الخدمة وتقوم بتجديد هذا الضمان باتباعنا كافة الخطوات الآتية:

أولى خطوات دفع تامين صحي اون لاين الكويت هو الدخول على موقع وزارة الصحة من خلال الرابط (www.moh.gov.kw) ومتابعة الخطوات.

قم بالدخول على الخدمات الأون لاين وبعدها ادخل على “الخدمات الإلكترونية”.

قم بالدخول على الخدمة الخاصة بتسجيل الضمان الصحي.

بعدها بالدخول على تسجيل الدخول لكافة الوافدين سوى الذين تتوافق عليهم المادة رقم 20.

قم بتحديد نوع الخدمة المرادة.

قم بتحديد فئة التأمين وأدخل كافة البيانات المرادة.

قم بقبول كافة الشروط، وادخل على زر “السداد الإلكتروني”.

قم بكتابة كافة معلومات السداد المرادة وادخل بعدها على كلمة الإرسال submit.

انتظر لكي تتم عملية سداد الرسوم.

طريقة سداد التأمين الصحي للمقيمين

إن جميع المقيمين بالكويت بإمكانهم تحديد الرسوم الخاصة بالتأمين الصحي المتعلق بهم كالتالي: