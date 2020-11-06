ترامب: سأفوز بالرئاسة الأميركية في هذه الحالة

أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الجمعة، أنه يمكنه الفوز في الانتخابات الرئاسية بسهولة في حال تم احتساب الأصوات الشرعية فقط.
وجاءت كلمات ترامب في أحدث تغريدة على تويتر في ظل سباق محتدم مع المرشح الديمقراطي، جو بايدن.
وأضاف "المحكمة العليا عليها أن تقرر بشأن الانتخابات بعد منع مراقبينا من الوصول لمراكز الفرز".
وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأميركي حدوث مخالفات وتجاوزات في العملية الانتخابية.
وقال ترامب في كلمة أمام الصحفيين من البيت الأبيض، الخميس، إن "الانتخابات عرفت موجة حمراء، لا زرقاء كما كان يعتقد خصومنا"، في إشارة إلى تقدمه كمرشح للحزب الجمهوري في عدد من الولايات.
وشن الرئيس هجوما على طريقة التصويت بالبريد، قائلا: "حذرت منذ أشهر من أن ذلك سيفتح مجالا للتزوير".
وتابع ترامب في أول تصريحات له منذ ليلة الاقتراع: "لن نسمح للفساد بأن يسرق منا الانتخابات".
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