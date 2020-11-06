بانتصار كبير.. جاسيندا أردرن تتولى مهام ولايتها الثانية فى نيوزيلندا

أدت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردرن، اليمين الدستورية باللغتين الإنجليزية والماورية فى بويلينجتون، اليوم الجمعة، لتتولى مهام عملها لولاية ثانية بعد 3 أسابيع من فوزها الكبير فى الانتخابات.





وقالت المسؤولة العمالية: "أقول ببساطة إن اوتيراروا نيوزيلندا حاضرة على هذه الطاولة" فى إشارة إلى اسم البلاد بلغة الماورى، حسبما نقلت "فرانس برس".

كما عرضت أردرن تشكيلة حكومتها التى ضمت تمثيلاً كبيرًا للنساء ومن هذه الإثنية، قائلة: "يمثلون معًا آفاقًا مختلفة جدًا ومواهب وخبرة هائلة فضلاً عن التزام كبير بخدمة البلاد كما يُتوقع خلال الأزمات".

وبحسب الوكالة، حققت أردرن أكبر فوز انتخابى للحزب العمالى منذ الحرب العالمية الثانية، بعد أدائها فى محاربة وباء كورونا، إذ أظهرت النتائج الرسمية التى نشرت اليوم الجمعة، إلى أن الفوز أكبر مما أُعلن، حيث حصلت أردرن على 50% الأصوات وليس 49% كما أعلن سابقًا، وعلى 65 من مقاعد البرلمان الـ120 وليس64.

وبهذه النتيجة، منى الحزب الوطنى "اليمين الوسط" تشكيلة المعارضة الرئيسية بخسارة كبرى مكتفيًا بـ33 مقعدًا فقط، ما أدى إلى استقالة نائب رئيس الحزب جيرى براونلى الذى قاد الحملة الانتخابية.