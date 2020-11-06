في ظل مواصلة حجب تغريداته.. ترامب يشن هجومًا على تويتر

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة،أن الحزب الديمقراطي، يسعى إلى السيطرة على الكونجرس،لافتا إلى أن رئاسة البيت الأبيض أصبحت أكثر أهمية ويجب الفوز بها.

وقال ترامب عبر حسابه على "تويتر": "إذًا الآن يعمل الديمقراطيون من أجل بسط سيطرتهم على الكونجرس من خلال جون جيمس وديفيد بيردو وآخرين.. الرئاسة أصبحت أكثر أهمية.. سوف نفوز".

وأضاف: "لقد فزت برئاسة الولايات المتحدة بسهولة من خلال التصويت القانوني.. المراقبون لم يسمح لهم بأي شكل من الأشكال أن يقوموا بعملهم وبالتالي فإن الأصوات التي تم قبولها خلال تلك الفترة يجب أن يتم تحديدها لتصبح أصوات غير قانونية.. يجب على المحكمة العليا الأمريكية أن تقرر".

وهاجم ترامب في سلسلة تغريداته موقع "تويتر" قائلًا: ""تويتر أصبح خارج عن السيطرة وذلك بات ممكنًا من خلال الميزة الحكومية للقسم 230".