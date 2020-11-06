في ظل مواصلة حجب تغريداته.. ترامب يشن هجومًا على تويتر

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة،أن الحزب الديمقراطي، يسعى إلى السيطرة على الكونجرس،لافتا إلى أن رئاسة البيت الأبيض أصبحت أكثر أهمية ويجب الفوز بها.
وقال ترامب عبر حسابه على "تويتر": "إذًا الآن يعمل الديمقراطيون من أجل بسط سيطرتهم على الكونجرس من خلال جون جيمس وديفيد بيردو وآخرين.. الرئاسة أصبحت أكثر أهمية.. سوف نفوز".
وأضاف: "لقد فزت برئاسة الولايات المتحدة بسهولة من خلال التصويت القانوني.. المراقبون لم يسمح لهم بأي شكل من الأشكال أن يقوموا بعملهم وبالتالي فإن الأصوات التي تم قبولها خلال تلك الفترة يجب أن يتم تحديدها لتصبح أصوات غير قانونية.. يجب على المحكمة العليا الأمريكية أن تقرر".
وهاجم ترامب في سلسلة تغريداته موقع "تويتر" قائلًا: ""تويتر أصبح خارج عن السيطرة وذلك بات ممكنًا من خلال الميزة الحكومية للقسم 230".
وأبدى عدد من النواب الجمهوريين دعمهم لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة التي تحدث فيها عن وقوع مخالفات في عملية التصويت بالانتخابات الرئاسية وأثارت جدلا واسعا.
وصرح السيناتور الجمهوري عن ولاية "أركنساس" توم كوتن - عبر موقع التدوينات القصيرة (تويتر) - "كل الأصوات التي جرى الإدلاء بها بشكل (قانوني) يجب أن يتم احتسابها"، مضيفا أنه لا يوجد عذر لعدم السماح لمراقبي العملية الانتخابية بمتابعة الفرز.
وكان الرئيس ترامب رفض احتساب الأصوات التي تصل بالبريد بعد انقضاء يوم التصويت وأنه سيفوز بسهولة إذا ما تم احتساب "الأصوات القانونية فقط".
بدوره، قال السيناتور الجمهوري عن ولاية "ميزوري" جوش هاولي إن الشعب الأمريكي بغض النظر عن انتمائهم الحزبي يستحقون شفافية تامة في التصويت الانتخابي. مطالبا بالسماح لمراقبي العملية الانتخابية بحضور عملية فرز الأصوات، وذلك حسبما نقلت قناة (إيه.بي.سي.) الأمريكية.
وكان ترامب تحدث عن وقوع مخالفات ومحاولة لسرقة الانتخابات وحدوث تدخل تاريخي للإعلام والأموال فيها، على حد قوله.
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