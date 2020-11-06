لأول مرة.. روسيا تسجل أكثر من 20 ألف إصابة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الجمعة، تسجيل 378 حالة وفاة وأكثر من 20 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال مركز عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد في روسيا، إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في البلاد ارتفع إلى 1,733,440 حالة، وذلك بعد رصد 20,582 إصابة جديدة بالمرض، فيما بلغ عدد الوفيات 29,887 حالة وفاة، وفقًا لوكالة "نوفوستي" الروسية.

وأشار المركز إلى تسجيل 16,955 حالة شفاء إضافية من المرض، ليرتفع عدد المتعافين إلى 1,296,124 شخصًا.