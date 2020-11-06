لأول مرة.. روسيا تسجل أكثر من 20 ألف إصابة بفيروس كورونا

وقال مركز عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد في روسيا، إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في البلاد ارتفع إلى 1,733,440 حالة، وذلك بعد رصد 20,582 إصابة جديدة بالمرض، فيما بلغ عدد الوفيات 29,887 حالة وفاة، وفقًا لوكالة "نوفوستي" الروسية.
وأشار المركز إلى تسجيل 16,955 حالة شفاء إضافية من المرض، ليرتفع عدد المتعافين إلى 1,296,124 شخصًا.
ودعت منظمة الصحة العالمية، المجتمع الدولي، إلى الاستعداد لوباء جديد قد ينتشر حول العالم مثلما انتشر فيروس كورونا المستجد.
وتعتقد الصحة العالمية أن المجتمع الدولي بات عليه الاستعداد لاستقبال وباء جديد، مشير إلى أن هذه المسألة ستكون ضمن جدول الأعمال خلال استكمال المؤتمر السنوي لجمعية الصحة العالمية الـ73، وفقًا لوكالة "تاس" الروسية.
وأكدت الصحة العالمية في بيان، أن المجتمع الدولي في حاجة إلى "الاستعداد لوباء جديد الآن"، مضيفة: "لقد رأينا خلال العام الماضي أن البلدان التي لديها بنية تحتية صحية قوية تتعلق بالتأهب للطوارئ تمكنت من التحرك بسرعة لاحتواء فيروس (سارس – كوفيد19) والسيطرة عليه".
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