إسرائيل تسجل 560 إصابة جديدة بـ كورونا

أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم، الجمعة، بأنه تم تسجيل 560 إصابة بفيروس كورونا، إثر إجراء 34,102 فحص لـ كورونا، وتبين أن نسبة الفحوصات الإيجابية في انخفاض وبلغت الآن 1.7%.

وأضافت الوزارة أنه يرقد في المستشفيات حاليا 327 مريضا بـ كورونا في حالة خطيرة، وبينهم 147 مريضا يخضعون لتنفس اصطناعي، وبلغت حصيلة الوفيات من جراء كورونا 2639.

وأصيب بـ كورونا 318,111 شخصا منذ بداية الجائحة، وتماثل للشفاء 306,514 شخصا، فيما لا يزال هناك 8958 مصابا نشطا بكورونا في هذه الأثناء.

وصادق المجلس الوزاري المصغر لشؤون كورونا (كابنيت كورونا)، على أنظمة الطوارئ الخاصة التي ستتيح فتح المحال التجارية المطلة على الشوارع بدءا من يوم الأحد المقبل وتقرر اعتبار تواجد أكثر من أربعة زبائن في المتجر بنفس الوقت، مخالفة جنائية.

من جانبه، قال مُنسق مكافحة كورونا في الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايته، بروفيسور روني غمزو، إن الإصابات بفيروس كورونا المستجد، في موجة ارتفاع لدى المجتمع العربي.