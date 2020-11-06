تحديات أمنية.. عائشة الرشيد تكشف مغزى رسائل أمير الكويت لوزارة الداخلية

قالت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، إن الزيارة التى قام بها أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد إلى وزارة الداخلية ولقاءه بأبنائه من منتسبى الوزارة لها دلالات مهمة فى هذا التوقيت وتأتى فى وقت بالغ الدقة والأهمية خصوصًا فى ظل الظروف التى تمر بها المنطقة من تحديات أمنية.

وأوضحت "الرشيد"، فى تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج"، أن اللقاء حمل رسائل حازمة وحاسمة مفادها تعزيز الأمن والإستقرار والحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين داخل البلاد، لافتة إلى أنه لا تنمية بدون استقرار فنجاح كافة قطاعات الدولة مرهون بالأمن والإستقرار.

ولفتت "الإعلامية الكويتية"، إلى تشديد الأمير نواف الأحمد على تطبيق القانون على الجميع دون تمييز وأنه لن يسمح لأحد بالمساس بأمن البلاد.

و جدد أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد التأكيد على أن تعزيز دعائم الاستقرار وبث الطمأنينة في ربوع البلاد وسلامة المواطنين في صدارة الأولويات، مشددًا على أن «الأمن والأمان إذا انعدما توقفت عجلة التنمية».

وتعد الزيارة التى قام بها أمير الكويت لوزراة الداخلية الثانية بعد توليه مقاليد الحكم، وكان في استقباله لدى وصوله إلى «مبنى نواف الأحمد»، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، ووكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام وكبار قياديي وزارة الداخلية.