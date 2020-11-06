انخفاض بنسبة 82%.. طيران أوروبا يعاود الانهيار في معدلات الطلب بسبب موجة كورونا الثانية

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، أن الطلب على شركات الطيران الأوروبية سجل معدل انهيار غير متوقع في شهر سبتمبر بنسبة تصل إلى 82.5٪ مقارنة بالعام الماضي لنفس الفترة، وذلك بسبب الموجة الثانية لفيروس كورونا وارتفاع معدل الإصابات مجددا الذي دفع العديد من الدول إلى معادوة الإغلاق.

واعتبر الاتحاد الدولي للنقل الجوي، في تقريره الأخير الصادر، عن معدلات أداء صناعة النقل الجوي عن شهر سبتمبر، أن هذا الانخفاض في الطلب على شركات الطيران الأوربية يمثل هبوطًا حادًا مقارنة بانخفاض نسبة 80.5٪ المسجلة في أغسطس، حيث تقلصت السعة التشغيلية بنسبة 70.7٪ وانخفض عامل الحمولة بنسبة 35.1 نقطة مئوية إلى 51.8٪.

وقال "إياتا"، إن عودة تفشي فيروس كورونا في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، أوصل طريق التعافي لصناعة النقل الجوي إلى طريق مسدود، وذلك بعد اعتماد الحكومات على إجراءات الحجر الصحي التقييدية في غياب تطبيق أنظمة فحوصات متوافقة عالميًا إلى إيقاف جهود إعادة فتح الحدود الجوية للسفر.