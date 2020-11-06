واتساب يتيح خدمة "غير مسبوقة" في الهند.. طال انتظارها

أطلق تطبيق واتساب خدمة غير مسبوقة لمستخدميه في الهند، الجمعة، في خطوة تعزز حضور هذه المنصة الرقمية التي يستخدمها ملايين البشر في العالم.

وسيكون بمقدور مستخدمي واتساب في الهند، بدء من الجمعة، استخدام ميزة إرسال الأموال واستلامها عبر التطبيق، وهي ميزة طال انتظارها، وفق ما ذكرت وسائل إعلام هندية عدة.

والجدير بالذكر أن هذه الميزة قد تم إطلاقها بعد أن تلقى واتساب الموافقة من لجنة المدفوعات الوطنية في الهند لتشغيل خدمة الدفع الخاصة بها باستخدام واجهة المدفوعات الموحدة المعروفة باسم (UPI).

وقال واتساب في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر: "بدءًا من اليوم، سيتمكن الأشخاص في جميع أنحاء الهند من إرسال الأموال عبر واتساب".

وأضاف أن "تجربة الدفع الآمنة هذه تجعل تحويل الأموال سهلة بنفس سهولة إرسال رسالة". وستتاح الخدمة على أنظمة الهواتف الذكية التي تستخدم نظام تشغيل أندرويد أو آيزو الخاص بهواتف آيفون.

وكان واتساب يتيح خدمة "واتساب باي"لـ20 مليون مستخدم في الهند، لكن الخدمة آخذة في التوسع لتمكين المزيد من المستخدمين من الاستفادة منها.

وتعمل المنصة حاليًا مع عدد من البنوك لإتاحة هذه الخدمة، منها بنك "آي سي آي سي آي"، و" أتش دي إف" بنك، و"أكسيوس" بنك، بالإضافة إلى البنك المركزي الهندي.

كيف تعمل الخدمة الجديدة؟

أولا، يحتاج المستخدم إلى تثبيت أحدث إصدار من واتساب على هاتفه حتى يتوفر له خيار "واتساب باي".

وللتسجيل في خدمة إرسال واستلام الأموال يحتاج المستخدم أيضًا إلى حساب مصرفي وبطاقة خصم.

ومن المهم ملاحظة أن رقم الهاتف المستخدم يجب أن يكون هو نفسه المسجل على الحساب المصرفي.

وبمجرد اكتمال الخطوات المذكورة أعلاه، على المستخدم فتح واتساب والنقر على قائمة النقاط الثلاث في الزاوية اليمنى العليا، ثم النقر على خيار المدفوعات.

بعدها يجب على المستخدم النقر على خيار "إضافة دفعة"، بعد ذلك يحدد البنك الذي لديك حساب فيه.

وسيطلب واتساب التحقق من رقم الهاتف وإظهار الحساب المصرفي.

بعدها ينقر المستخدم على حسابه المصرفي، ثم يضغط "تم". حينها سيتم عرض معرف UPI الخاص بالمستخدم وسجل الدفع والحسابات المصرفية المرتبطة به.

وعند هذه الخطوة، يمكن للمستخدم إرسال الأموال إلى جهات الاتصال التي تم تسجيلها في خدمة "واتساب باي".