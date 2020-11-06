جورجيا.. الفارق يتقلص لـ 463 صوتا لصالح ترامب ومتبقى 1%

تقلص الفارق بين مرشحى الرئاسة الأمريكية إلى 463 صوتا فى ولاية جورجيا، التى يتفوق فيها الرئيس الجمهورى دونالد ترامب، حسبما أفادت شبكة "CNN" الإخبارية.





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