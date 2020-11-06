أمريكا تتخطى 123 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

وأشارت بيانات جونز هوبكنز الأمريكية إلى أنه بين الثامنة والنصف من مساء الأربعاء حتى الثامنة والنصف من مساء الخميس، سجلت الولايات المتحدة 123.085 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى 1.226 وفاة جراء الإصابة بالفيروس.
وبذلك، يرتفع عدد مصابى فيروس كورونا فى الولايات المتحدة إلى 9.6 ملايين شخص، توفى منهم أكثر من 234.800 شخص.
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