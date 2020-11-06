والد ضابط إسرائيلي أسير بغزة يفتح النار على نتنياهو ورئيس الأركان

شن سمحا جولدين، والد الضابط الإسرائيلي الأسير لدى حركة حماس بقطاع غزة، هدار جولدين، هجومًا حادًا على كل من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش بيني جانتس، ورئيس الأركان افيف كوخافي.

وذكرت القناة السابعة العبرية، صباح اليوم الجمعة، أن سمحا جولدين، هاجم نتنياهو وجانتس وكوخافي، على خلفية التقارير التي تتحدث عن تقديم المزيد من التسهيلات لقطاع غزة.

وبحسب القناة، قال سمحا جولدين، إن "نتنياهو وجانتس وكوخافي، يعقدون صفقات مع حركة حماس، التي تحتجز هدار وأرون، بدون السعي لإعادتهم للديار".

ووفقا للقناة السابعة، جاءت تصريحات جولدين، بعد يوم من تصريحات وزير الجيش بني جانتس، التي اشترط فيها الهدوء مقابل تقديم تسهيلات لقطاع غزة.

ولفتت القناة الى أن وزير الجيش الإسرائيلي، صرح بالأمس، بأن "أي مساعدة جديدة لقطاع غزة، ستكون مشروطة بتحقيق الهدوء وعودة الجنود الإسرائيليين".

وأشارت وسائل الإعلام العبرية، الى أنه تم مؤخرا تجديد مباحثات صفقة التبادل بين إسرائيل وحماس، بعد انقطاع دام لمدة شهرين.