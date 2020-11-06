خلال أسبوع.. دولة خليجية تسجل1433 إصابة كورونا و40 حالة وفاة

سجلت سلطنة عمان خلال هذا الأسبوع 40 وفاة جراء الإصابة بمرض فيروس كورونا، حيث توزعت تلك الوفيات في عدد من الولايات، وكانت أغلبها في محافظة مسقط.

كما رصدت وزارة الصحة أعداد الإصابات خلال نفس الأسبوع، والتي بلغت 1433 إصابة، أكثرهم عمانيين، بجانب تسجيل 1668 حالة تعاف.

وبلغ عدد اللذين لايزالون في المستشفيات ومراكز الصحة العامة والخاصة خلال نفس الفترة 176 مصابا بالفيروس.

كما بلغت عدد الوفيات في آخر إحصائية نشرت امس الخميس إلى 1286 وفيات، بنسبة بلغت 1.01% من إجمالي الحالات المسجلة بالسلطة حيث تركزت أغلب حالات الوفاة في محافظة مسقط بمجموع 407 حالات.

وبلغت نسبة الحالات النشطة للمرضى الذين لم يتعافوا حتى الآن الذين هم تحت العلاج والرعاية الصحية 7.26%، ويبلغ عددهم حتى اللحظة 8513 مريضا موزعين في عدد من المحافظات، بينهم 6634 عمانيا، و 5846 غير عماني.

وبلغت آخر حصيلة للإصابات المسجلة بمرض فيروس كورونا “كوفيد 19” بالسلطنة، وفق الاحصائيات الرسمية 117167 حالة مسجلة، أكثرهم من العمانيين.