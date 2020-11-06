الاستخبارات الروسية: "كورونا" لم يصنع ولا أدلة على أنه نتاج الذكاء البشري

صرح رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية سيرجي ناريشكين، اليوم الجمعة، بأن روسيا تنطلق من حقيقة أن فيروس كورونا المستجد جاء من فعل الطبيعة، مؤكدًا أن موسكو لا تملك أدلة تفيد بأن الفيروس تم تصنيعه.
وقال ناريشكين، لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، إنه "لا توجد بيانات موثقة تفيد بأن هذا الفيروس جاء نتاج أيدي البشر وذكاء الإنسان .. لذلك نميل إلى الاعتقاد بأن هذا من نتاج الطبيعة"، مضيفًا أن العلماء الروس منخرطون في مكافحة عدوى فيروس كورونا المستجد ومستمرون في محاولاتهم للتوصل إلى أدوية ولقاحات للفيروس.
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