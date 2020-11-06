بسب الأنفلونزا الموسمية.. دولة عربية تعتمد فحصا جديدا للكشف عن كورونا

كشف وزير الصحة الاردني نذير عبيدات، عن اعتماد فحص جديد لفيروس كورونا المستجد، في الأردن خلال الفترة القريبة القادمة.
واشار وزير الصحة خلال حديث له عبر التلفزيون الأردني صباح الجمعة، إن هذا الفحص سريع لكن ليس بدقة فحص pcr المعتمد رسميًا لدى كافة الدول.
واوعز وزير الصحة الأردني اعتماد هذا الفحص الهام للتفريق بين فيروس كورونا وبين الانفلونزا الموسمية خاصة لدى الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض مشابهة لأعراض الكورونا.
ويين ان هذا الفحص سيساعد الاطباء بشكل كبير في فحص المرضى المشتبه بإصابتهم بكورونا، مؤكدًا أنه لن يتم الاعتماد عليه بشكل أساسي.
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