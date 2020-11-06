إسرائيل تشتعل.. اعتصام أمام بيت نتنياهو.. ومحاولة اقتحام منزل وزير الأمن.. شاهد

تشتعل الأوضاع فى إسرائيل من مظاهرات حاشدة وخيم اعتصام امام بيت رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو للمطالبة باستقالته علاوة على اقتحام منزل وزير الأمن الإسرائيلي أمير اوحانا.
وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية اليوم الجمعة أن مظاهرات حاشدة خرجت ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو فى تل ابيب ورمات جان ومرت بجفعاتايم.
وتوجه المظاهرين إلى الجسور والتقاطعات في جميع أنحاء إسرائيل وهتفوا "لن نوافق على حكومة فاسدة".
وفي تل أبيب ، حاول المتظاهرون اقتحام منزل وزير الأمن الداخلي أمير أوحانا وحاولت الشرطة منعهم ووقعت اشتباكات بين الطرفين.
وقالت حركة "الرايات السوداء" فى إسرائيل أن اتباع نتنياهو في تل أبيب يقوموا بالتخريب ويستعدوا لتنظيم مظاهرة مضاده لهم وعلى الشرطة الإسرائيلية التحقيق في قضايا فساد عائلة نتنياهو ، وعدم إيذاء الإسرائيليين الذين يحتجون على فساد الحكومة .
وفي غضون ذلك ، أصدرت المحكمة المركزية في القدس أمرا مؤقتا يأمر بلدية القدس والشرطة بعدم هدم خيمة الاحتجاج لحركة "اللاموقف" ، التي أقيمت بالقرب من منزل رئيس الوزراء.
وقالت حركة "كومي إسرائيل" التي شارك أعضاؤها في المسيرة "الليلة سوف نتظاهر ضد فساد نتنياهو وضد التحريض والعنف ، من أجل مستقبل أفضل لنا ولأبنائنا وأبائنا".
وأكدت حركة "بلاك فلاجز" المشاركة فى الاحتجاجات "نتنياهو لا يهتم بالناس في الدولة ، إنه يهتم فقط بالمال والسلطة".
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