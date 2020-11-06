حملة بايدن تتوقع الوصول إلى 270 صوتا بالمجمع الانتخابي اليوم

توقعت حملة المرشح الرئاسي في الانتخابات الأمريكية جو بايدن أن يتم الوصول إلى 270 صوتا بالمجمع الانتخابي اليوم /الجمعة/، التي يحتاجها بايدن من أجل إعلان الفوز ودخول البيت الأبيض.
وذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية أنه من المنتظر انتهاء فرز الأصوات بولاية بنسلفانيا الحاسمة اليوم والتي لديها 20 صوتا بالمجمع الانتخابي، موضحة أن الرئيس الحالي دونالد ترامب متقدم حتى الآن عن بايدن في الولاية بنحو 20 ألف صوت، إذ وصلت نسبة إجمالي الأصوات لصالح ترامب حتى الآن 5ر49% مقابل 2ر49 لصالح بايدن.
وأضافت القناة أنه ما يزال هناك نحو 163 ألفا و501 صوت لم يتم فرزها بعد بالولاية، إلى جانب أقل من 60 ألف صوت بريدي من المقرر انتهاء فرزهم اليوم.
وحصل بايدن حتى الآن على 264 صوتا بالمجمع الانتخابي ولا يتحاج سوى ستة أصوات للفوز في الانتخابات.
يذكر أنه لم ينته بعد فرز الأصوات أيضا في ولاية جورجيا وأريزونا ونيفادا اللاتي تعد أصوات كلا منها في المجمع الانتخابي أقل من ولاية بنسلفانيا.
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