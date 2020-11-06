سلحفاة بدينة مقلوبة على ظهرها.. مذيع CNN يسخر من رد فعل ترامب على نتائج الانتخابات.. فيديو

قال مذيع شبكة CNN أندرسون كوبر إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب لم يقدم دليل على حقيقي على حدوث أي نوع من الاحتيال في عملية التصويت وفرز الأصوات الانتخابية.

وأضاف كوبر أن ترامب ظهر كسلحفاة بدينة مقلوبة على ظهرها تحت الشمس الحارقة مدركًا أن وقته قد انتهى.

وأبدى عدد من النواب الجمهوريين دعمهم لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة التي تحدث فيها عن وقوع مخالفات في عملية التصويت بالانتخابات الرئاسية وأثارت جدلا واسعا.

وقال بايدن إنه ليس لديه شك في الفوز، داعيا إلي الهدوء والصبر مع تواصل عملية إحصاء الأصوات.

وفي كلمة مقتضبة، وقال المرشح الرئاسي الديمقراطي إنه ليس لديه شك في الفوز، داعيا إلى الهدوء والصبر مع تواصل عملية إحصاء الأصوات.

وناشد بايدن الجميع بالتزام الهدوء حتى اكتمال احتساب الأًصوات، مؤكدا على ضرورة احتساب كل صوت.

واقترب المرشح الديمقراطي من الفوز على منافسه الرئيس دونالد ترامب في انتخابات متقاربة للغاية يتوقف الحسم فيها على هوامش ضئيلة جدا في بضع ولايات، بينما أقام الرئيس الجمهوري سلسلة دعاوى قضائية على أمل إبطاء خصمه.