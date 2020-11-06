أموال دعم.. سعودي يسرق 40 مليون ريال وتدخل عاجل من السلطات

كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية "نزاهة"، عن تلقيها بلاغا من صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، بصرف مبالغ مالية بطريقة غير نظامية من أحد برامج دعم المنشآت في الصندوق.
ووفق ما ذكره موقع الكويت نيوز، أشار مصدر في الهيئة إلى أنها باشرت إجراءات الضبط والاستدلال من خلال التحريات الميدانية والرجوع للحسابات البنكية لتلك الكيانات، وبعد دراستها ثبت عدم استحقاقها الدعم الممنوحة.
وأفادت المصادر بأن إجمالي المبالغ المتحصل عليها بلغ 39 مليونا و806 آلاف و991 ريالا.
وبينت المصادر انه و بعد إجراء التحقيقات فقد تبين قيام أحد المواطنين باستغلال ثغرة في النظام الإلكتروني المستخدم واختراق الموقع الرسمي لـ هدف، وتفعيل مستخدم جديد بصلاحيات مكنته من الرجوع لأوامر صرف قديمة وإعادة استخدامها بعد تعديل أرقام الحسابات البنكية ووضع أرقام الحسابات العائدة للمنشآت التجارية المملوكة له
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