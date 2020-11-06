وكان ترامب يتقدم بنحو 463 صوتا على بايدن بعد فرز 99% من الأصوات الانتخابية في جورجيا، فيما ندد الرئيس الجمهورى بعدم السماح للمراقبين بأداء عملهم فى الولايات المتحدة، مؤكدًا أن المحكمة العليا ستبت فى هذه الأصوات الباطلة التى تم احتسابها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر CNN: بايدن يتقدم على ترامب بفارق 917 صوتا فى ولاية جورجيا الحاسمة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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