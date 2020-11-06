واشنطن بوست: قوات الحماية السرية تتوجه إلى محل إقامة بايدن تمهيدًا لإعلانه رئيسًا لأمريكا

وكشفت مؤشرات أولية أن المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن قلص الفارق بينه وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الأصوات الانتخابية بولاية جورجيا، ليفصل بينهما 665 صوتًا فقط حتى الآن لصالح ترامب، بعد فرز 99% من أصوات الولاية.

وتعتبر ولاية جورجيا من الولايات الأربعة التي يحتاجها بايدن ليتمكن من الفوز في الانتخابات، حيث تمتلك جورجيا 16 صوتًا في المجمع الانتخابي.

وأبدى عدد من النواب الجمهوريين دعمهم لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة التي تحدث فيها عن وقوع مخالفات في عملية التصويت بالانتخابات الرئاسية وأثارت جدلا واسعا.

وقال بايدن إنه ليس لديه شك في الفوز، داعيا إلي الهدوء والصبر مع تواصل عملية إحصاء الأصوات.

وفي كلمة مقتضبة، قال المرشح الرئاسي الديمقراطي إنه ليس لديه شك في الفوز، داعيا إلى الهدوء والصبر مع تواصل عملية إحصاء الأصوات.

وناشد بايدن الجميع بالتزام الهدوء حتى اكتمال احتساب الأًصوات، مؤكدا على ضرورة احتساب كل صوت.

واقترب المرشح الديمقراطي من الفوز على منافسه الرئيس دونالد ترامب في انتخابات متقاربة للغاية يتوقف الحسم فيها على هوامش ضئيلة جدا في بضع ولايات، بينما أقام الرئيس الجمهوري سلسلة دعاوى قضائية على أمل إبطاء خصمه.