الاحتلال يحتجز ألفين فلسطيني حاولوا الصلاة بالمسجد الأقصى.. صور

منعت شرطة الاحتلال ومايسمى حرس الحدود الفلسطينيين من الضفة الغربية من الدخول والصلاة في المسجد الاقصى اليوم الجمعة ،في خطوة عنصرية بحسب وكالة "معا" الفلسطينية.

وقالت مصادر لـ"معا" ان جنود الاحتلال لم يسمحوا للفسطينيين حتى الذين يحملون تصاريح دخول.

واشارت المصادر الى ان جنود حرس الحدود باسرائيل احتجزوا اكثر من ٢٠٠٠ فلسطيني من الضفة حاولوا الصلاة بالمسجد الاقصى منذ الصباح.