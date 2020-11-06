منعت شرطة الاحتلال ومايسمى حرس الحدود الفلسطينيين من الضفة الغربية من الدخول والصلاة في المسجد الاقصى اليوم الجمعة ،في خطوة عنصرية بحسب وكالة "معا" الفلسطينية.
وقالت مصادر لـ"معا" ان جنود الاحتلال لم يسمحوا للفسطينيين حتى الذين يحملون تصاريح دخول.
واشارت المصادر الى ان جنود حرس الحدود باسرائيل احتجزوا اكثر من ٢٠٠٠ فلسطيني من الضفة حاولوا الصلاة بالمسجد الاقصى منذ الصباح.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاحتلال يحتجز ألفين فلسطيني حاولوا الصلاة بالمسجد الأقصى.. صور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.