الأسير الاردني منير مرعي مصاب بفيروس كورونا

دوت الخليج – اعلنت اللجنة الوطنية للأسرى والمفقودين الأردنيين في المعتقلات الصهيونية عن إصابة الأسير الأردني منير مرعي بفيروس كورونا في سجنون الإحتلال . ومرعي يبلغ من العمر 40 عاما محكموم بالسجن المؤبد والمكرر خمس مرات .

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