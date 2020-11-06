أخبار اليمن : طيران العدوان يشن 13 غارة

طيران العدوان يشن 13 غارةصعّدت قوى العدوان خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية وشن الطيران 13 غارة على محافظتي مأرب والجوف ونجران.

وذكر مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 371 خرقاً بينها غارتان لطائرات بدون طيران على التحيتا وتحليق عشر طائرات تجسسية في أجواء الدريهمي والجاح والجبلية والتحيتا و99 خرقاً بقصف صاروخي و مدفعي و260 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وأفاد المصدر بأن قصفاً صاروخياً ومدفعياً سعودياً استهدف مناطق متفرقة من مديرية شدا الحدودية بمحافظة صعدة.

وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن تسع غارات على مديريتي مدغل وصرواح بمحافظة مأرب، وثلاث غارات على مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف.

وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أوضح المصدر أن الطيران شن غارة على الطلعة قبالة نجران.

