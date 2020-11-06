ترامب: أفوز بالرئاسة باحتساب الأصوات القانونية فقط

أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أنه سيفوز بالرئاسة حال احتساب الأصوات القانونية فقط، محذرًا من أن الأصوات المحتسبة تلك الفترة باطلة، وأن المحكمة العليا ستتولى الحكم فى شرعية هذه الأصوات.





وأشار ترامب فى تغريدته التى حجبها "تويتر"، إلى أنه تم منع المراقبين من أداء مهامهم بأى شكل من الأشكال، معتبرًا أن ذلك يؤكد أن الأصوات المحتسبة باطلة، الأمر الذى يستدعى تدخل المحكمة العليا للبت بشأن هذه الأصوات.

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