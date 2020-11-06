ديسمبر المقبل.. رابطة الجامعات الإسلامية تنظم مؤتمرا دوليا افتراضيا

تعقد لجنة الإعلام والنشر الإلكترونى برابطة الجامعات الإسلامية "، وجمعية كليات الإعلام العربية بجامعة القاهرة مؤتمرا دوليا افتراضيا بعنوان "الجامعات والتحول الرقمى.. الفرص والتحديات"، وذلك فى الأسبوع الأول من شهر ديسمبر المقبل.





وأكدت رابطة الجامعات الإسلامية، فى بيان لها اليوم الجمعة، أن المؤتمر سيناقش التطورات التى فرضتها تكنولوجيا الاتصال الحديثة وثورة المعلومات على منظومة العمل الجامعى، وواقع الجامعات العربية والإسلامية من حيث مدى توظيفها لتلك التطورات والتحديات التى تواجهها فى هذا المجال.

وأوضحت أن المؤتمر يتناول عدة محاور منها مستقبل التعليم الجامعى فى عصر المعلوماتية وصناعة المعرفة ، والتربية الإعلامية فى الجامعات فى مواجهه التدفق المعلوماتى، والشباب الجامعى وإشكالية التحقق من المعلومات والأخبار المزيفة أو الكاذبة، فضلا عن تطور مناهج كليات الإعلام وتحديات التحول الرقمى، والجامعات والتعليم الهجين فى مواجهه الأزمات والكوارث، والتأثيرات الاجتماعية والنفسية على طلاب الجامعات الناتجه عن التعليم الإلكترونى.

يعقد المؤتمر على مدار يوم واحد من خلال 4 جلسات عدا الجلسة الافتتاحية.

وتجدر الإشارة إلى أن إدارة المؤتمر تتلقى الأبحاث وأوراق العمل ويتم مراجعتها من خلال لجنة علمية يتم تشكيلها بالتنسيق بين الجهتين، وسيتم نشر فعاليات المؤتمر فى كتاب يتضمن الأبحاث المحكمة والمقبولة.

وتقدم عناوين البحوث وأوراق العمل فى موعد أقصاه بعد غد الأحد الموافق 8 نوفمبر عام 2020 للعرض على اللجنة العلمية.

وذلك على الإيميل التالى: [email protected]