الخدمة السرية الأمريكية تعزز أمن بايدن

كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة، عن أن المرشح الرئاسى الديمقراطى جو بايدن سيحصل على حماية إضافية من جهاز الخدمة السرية اليوم، فى حين يعتزم المرشح البقاء فى ويلمينجتون بولاية ديلاوير يومًا آخر لإلقاء كلمة محتملة.





ونقلاً عن مصادر لم تفصح عنها، قالت صحيفة "واشنطن بوست"، إن بايدن سيحصل على الحماية من عملاء إضافيين للبقاء فى مركز "تشيز" فى ويلمينجتون، أينما يوجد طاقمه تحت حماية العشرات من الوكلاء. وبحسب الصحيفة، قالت المتحدثة باسم جهاز الخدمة السرية إنها لن تعلق على الإجراءات الأمنية. ولا تزال نتائج الانتخابات الرئاسية متقاربة بين المرشحين الجمهورى دونالد ترامب، والديمقراطى جو بايدن، وتتواصل عملية فرز الأصوات فى ولايات جورجيا وبنسلفانيا، والتى يمكن أن تكون حاسمة فى السباق للوصول إلى البيت الأبيض.

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