روسيا : نعرف أدق التفاصيل عن مرتزقة أردوغان والاستخبارات التركية فى قره باغ

ووفقًا لشبكة "روسيا اليوم"، قال ناريشكين فى مقابلة تلفزيونية، اليوم الجمعة: "لدينا معلومات دقيقة حول وجود إرهابيين فى منطقة القتال بإقليم قره باغ، بما فى ذلك من الشرق الأوسط، ومن سوريا فى المقام الأول".
وأضاف: "نتلقى هذه المعلومات من عدة دول، ومن مصادر مختلفة ومن مختلف شركائنا، والأجهزة الشريكة فى الشرق الأوسط والشرق الأدنى".
وأكد ناريشكين مشاركة الاستخبارات التركية فى أحداث قره باغ، قائلاً: "نشعر بعمل الاستخبارات التركية، ونرى عناصر معينة من هذا العمل".
وكان وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، قد كشف فى وقت سابق عن أن عدد المقاتلين الذين زجت بهم تركيا من الشرق الأوسط فى قره باغ يقترب من 2000.
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