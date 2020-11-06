الاستخبارات الروسية: مخابرات تركيا متورطة فى أحداث إقليم قره باخ

وقال رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية: "إننا نشعر بعمل المخابرات التركية، ونرى بعض عناصر هذا العمل". وأضاف ناريشكين: "بالنسبة للمخابرات البريطانية، فجهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، لا يشعر بوجودها هناك، ولا استطيع قول ذلك عن البريطانيين".

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